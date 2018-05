Los Vengadores originales se hicieron tatuajes en honor a la saga

Luego del exitoso estreno de la película The Avengers: Infinity War, los protagonistas que empezaron esta gran saga tomaron una decisión que durará toda su vida.

Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Jeremy Renner y Scarlett Johansson se hicieron tatuajes temáticos de Avengers para conmemorar su actuación en las diversas películas.

Thanks for the ink, Joshua Lorde!(and for letting all of us maim you in return) Love to @RobertDowneyJr @Renner4Real @chrishemsworth Scarlett (we just need to get Ruffalo blackout drunk) ❤️ pic.twitter.com/mNtJ6xCyOP

— Chris Evans (@ChrisEvans) 8 de mayo de 2018