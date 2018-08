¡Los 10 países más visitados del mundo en el 2017!

Según la última recopilación de datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), las visitas de turistas internacionales se incrementaron un 7% en 2017, el mayor crecimiento registrado desde el año 2010.

En el top, sorprenden países como México que aumentó el 12% con respecto al año anterior, posicionándose en el sexto puesto. dos puestos mas que el último ranking.

A continuación los 10 países que registraron más ganancias en el sector turismo el año pasado.

-El primer lugar por concepto de arribo de turistas internacionales lo ocupa Francia con 86.9 millones.

