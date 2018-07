La historia de Jaime Garzón llega a Nuestra Tele Internacional

A partir de este martes, las noches de Nuestra Tele se llenarán de humor crítico con Garzón Vive, la serie inspirada en la vida del irrepetible Jaime Garzón, un hombre increíble que con un origen humilde y futuro poco promisorio, terminó poniendo a sus pies a todo un país

Garzón se convirtió en protagonista de la historia moderna de Colombia gracias a su extraordinaria inteligencia, a su prodigioso talento para imitar y a su agudo sentido del humor. A pesar de ser considerado como uno de los hombres más feos del país, no hubo mujer que no pudiera conquistar.

Jaime le dio voz a los oprimidos, se convirtió en la conciencia del pueblo y fue capaz de poner en jaque a los más poderosos. Entendió que el mundo estaba lleno de injusticias y decidió trabajar incansablemente para acabar con ellas, hasta el día de su muerte.

A través de su trabajo en la televisión descubrió que podía crear personajes maravillosos, personajes con la capacidad de seducir a todo tipo de audiencias. Jaime no solo se convirtió en un ídolo sino en la única persona que se atrevía a decir las verdades que nadie más se atrevía a decir. No había nada que Jaime no pudiera lograr, no había persona que pudiera resistirse a la fascinación que producía su sola presencia.

Garzón creó a Heriberto, un embolador desmueletado, su personaje más entrañable. A través de él, empezó a desarrollar dos labores tan gratificantes como peligrosas: servir de intermediario en la liberación de personas secuestradas y trabajar decididamente por lograr la paz del país. Estas labores hicieron que fuera amado por muchos, pero también odiado por unos cuantos que vieron en él a una verdadera amenaza. Es así como tarde que temprano una de las tantas amenazas que recibió se tenía que concretar, dejando en el país una herida que no ha podido parar de sangrar.

