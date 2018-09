El primer auto volador del mundo comenzará su preventa en octubre

El periodo de preventa del primer automóvil volador del mundo comenzará en el mes de octubre, pero se espera que este vehículo llegue al mercado convencional en 2019.

El vehículo volador fue desarrollado por la marca Terrafugia, tiene capacidad para dos pasajeros y necesita de una pista de despegue y aterrizaje como los aviones convencionales.

