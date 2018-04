Trump busca desplegar un ejercito en la frontera para evitar la llegada de inmigrantes ilegales

La marcha ‘Todos Somos Americanos de Nacimiento’, reúne a miles de personas de Guatemala, El Salvador y Honduras para atravesar México para continuar a la frontera hacia Estados Unidos.

Honduras, Mexico and many other countries that the U.S. is very generous to, sends many of their people to our country through our WEAK IMMIGRATION POLICIES. Caravans are heading here. Must pass tough laws and build the WALL. Democrats allow open borders, drugs and crime!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018