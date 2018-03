Trump aplaude decisión de condado de California contra las leyes ‘santuario’

Este martes, un movimiento en el condado de Orange en el estado de California se rebeló frente a las ‘leyes santuario’ después de que la Junta de Supervisores del condado votara a favor de la demanda de la administración Trump presentada a comienzos de marzo en contra de tres medidas californianas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aprobó y apoyó al movimiento por medio de su cuenta de Twitter, “Mi administración se solidariza con los ciudadanos valientes del condado de Orange que defienden sus derechos contra las políticas ‘santuario’, que son ilegales e inconstitucionales”.

….release known dangerous criminals into communities across the State. All citizens have the right to be protected by Federal law and strong borders.

