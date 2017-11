Trump anuncia que eliminará la lotería de visas tras atentando en Nueva York

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, anunció que le pedirá al congreso que se elimine inmediatamente el Programa de Visas de Diversidad de Inmigrantes, conocido como lotería de visas, tras el atentado terrorista en Nueva York, pues el responsable habría entrado al país americano a través de dicho programa.

“Hoy empiezo el proceso para acabar con el programa de lotería (de visados) para la diversidad. Voy a pedir al Congreso que comience inmediatamente el trabajo para deshacernos de este programa”, expresó el mandatario.

Trump indicó que quiere que la inmigración a Estados Unidos sea basada en méritos y no como se hace con la lotería de visas, en el cual se realiza un sorteo aleatorio para escoger a 50 mil personas que tienen la oportunidad de recibir un permiso de residencia permanente en el país.

“Estamos luchando duro por la inmigración basada en el mérito, no más sistemas de lotería demócrata. Debemos ser mucho más duros (y más inteligentes)”, escribió el Presidente en su cuenta de Twitter.

We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends

Con esta medida el mandatario americano busca frenear la inmigración en conjunto, para evitar que grupos terroristas entren al país.

“Queremos ponerle fin a la inmigración en cadena. Este hombre (el autor del ataque), o como sea que quieran llamarlo, trajo con él a otras personas. Era el punto de contacto primario de 23 personas, según informaciones preliminares, que llegaron o habrían llegado al país”, afirmó Trump.

“No debemos permitir que ISIS regrese, o entre, a nuestro país después de derrotarlo en el Medio Oriente y en otras partes”, agregó.

We must not allow ISIS to return, or enter, our country after defeating them in the Middle East and elsewhere. Enough!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de octubre de 2017