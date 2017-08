Trump anuncia que Corea del Norte tomó la “sabia” decisión de no atacar EE.UU.

El presidente Donald Trump, anunció que el líder norcoreano kim Jong-un tomó la “sabia” decisión de suspender los planes de atacar a la isla de Guam, en donde hay una base militar estadounidense.

“Kim Jong-un de Corea del Norte tomó una decisión muy sabia y bien razonada. ¡La alternativa habría sido catastrófica e inaceptable!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Kim Jong Un of North Korea made a very wise and well reasoned decision. The alternative would have been both catastrophic and unacceptable!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de agosto de 2017