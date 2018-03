Trump amenaza con vetar ley de presupuesto aprobada por el Congreso

Este viernes, el presidente de EEE.UU., Donald Trump, sorprendió a todo Washington al amenazar al Congreso con vetar la ley de presupuesto, arriesgando un nuevo “cierre” del Gobierno, molesto porque no se han tomado decisiones acerca de las políticas sobre inmigración.

En un tuit, Trump dijo que evalúa el veto porque la ley de presupuesto aprobada no cuenta con la financiación suficiente para el muro y omite argumentos claros sobre los beneficiaros del DACA, creado por su antecesor, Barack Obama.

I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de marzo de 2018