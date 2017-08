Trump advierte que EE.UU. está preparado para responder a las amenazas de Corea del Norte

El presidente Donald Trump, aseguró que EE.UU. está preparado para responder a los posibles ataques con misiles nucleares de Corea del Norte.

Trump escribió en su cuenta de twitter que la solución militar de su país “está completamente preparada, asegurada y cargada, en el caso de que Corea del Norte actúe de manera insensata. ¡Esperemos que Kim Jong Un encuentre otro camino!”, advirtió el mandatario.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de agosto de 2017