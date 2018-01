Trump le advierte a Corea del Norte que su país tiene un “botón nuclear poderoso”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le envió un mensaje al líder norcoreano Kim Jong-un, en el que le responde que él también tiene un botón nuclear que es “más grande y poderoso”.

Estas declaraciones las dio el mandatario estadounidense, luego de que Jong-un advirtiera en un discurso que tiene un “botón nuclear” a su disposición para ejecutar un ataque en cualquier momento.

“Todo Estados Unidos está al alcance de nuestras armas nucleares y tengo un botón nuclear en mi escritorio. Es una realidad, no una amenaza”, expresó el líder de Corea de Norte.

Sin embargo, el presidente norcoreano indicó que sus armas solo serán utilizadas “si la seguridad de su país está en riesgo”.

Trump afirmó que dichas palabras fueron una amenaza para la unión americana y aseguró que su país también tiene un armamento nuclear poderoso.

“Alguien de su régimen hambriento y empobrecido por favor infórmele que yo también tengo un botón nuclear, pero es mucho más grande y más poderoso que el suyo, ¡y mi botón funciona!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de enero de 2018