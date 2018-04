Tres latinoamericanos entre las 100 personas mas influyentes según la revista Time

El jueves en la mañana, la reviste Time reveló el listado completo de las 100 personas más influyentes en el mundo. Una mención que hace la revista anualmente donde se destacan a las personas con mayor influencia en temas como música, cine, arte entre otras.

El cineasta mexicano Guillermo fue seleccionado dentro de categoría de ‘artistas’. El ganador del Oscar a mejor película y mejor dirección por ‘La forma del agua’ fue reconocido en esta categoría junto con otros otras celebridades a nivel mundial como los actores Nicole Kidman, Hugh Jackman y el presentador de televisión Jimmy Kimmel, entre otros.

En la lista de este año, Del Toro fue el único mexicano, sin embargo, también existió participación latina en la lista, con el presidente de Argentina Mauricio Macri en la categoría de ‘Lideres’, entre los cuales también destacan el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el mandatario Chino Xi Jinping, y la actriz chilena Daniela Vega -protagonista de Una mujer fantástica de Sebastián Lelio- seleccionada en la categoría ‘ícono’.

En esta edición la publicación incluyó a los estudiantes de Parkland que han alzado la voz por una regulación más estricta de armas de fuego Cameron Kaskly, Jaclyn Corin, David Hogg, Emma González y Alex Wind, cuya aportación fue reconocida en un breve texto por el expresidente Barack Obama.

Como los ‘titanes’ en 2018, Time incluye en su lista al fundador de Amazon Jeff Bezos, a Oprah Winfrey, al empresario Elon Musk y al tenista Roger Federer, entre otros.

A continuación, les dejamos el compilado en menos de un minuto de todas ‘Las 100 personas mas Influyentes del Mundo’ según la revista Time.

