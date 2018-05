Todo listo para la boda del príncipe Harry de Inglaterra y la actriz Meghan Markle

La boda real se efectuará en la capilla de San Jorge, una iglesia de estilo gótico con capacidad para un máximo de 800 personas y situada en el castillo de Windsor, la residencia de fin de semana de la reina Isabel II, situada a las afueras de Londres. Se calcula que 79 cadenas internacionales y más de 5.000 periodistas cubrirán el evento social más esperado del año en Reino Unido.

Markle llegará al altar del brazo del príncipe Carlos de Inglaterra. La Casa Real británica confirmó que será el heredero al trono quien acompañe a la novia, luego del anuncio de que su padre no será parte de la ceremonia.

Se tienen listos los preparativos para la ceremonia, en la que se esperan 2.640 invitados a la celebración, aunque en los alrededores del castillo se espera a más de 100.000 personas

More than 250 members of the Armed Forces will provide ceremonial support at the #RoyalWedding, including regiments and units with a special relationship with Prince Harry. pic.twitter.com/O9tT0cVKC2

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 de mayo de 2018