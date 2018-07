¿Sueñas con volar?, ya esta en venta un traje con el que podrás hacerlo

Unos grandes almacenes de Londres ha puesto a la venta el traje volador, creado por el británico Richard Browning.

Inventor Richard Browning flies in his jet suit as it goes on sale in London, proving anyone can be a real-life Iron Man – for £340,000 pic.twitter.com/ETvXzR45gA

El traje, que desde ya comparan con el reconocido personaje de comics Iron Man, funciona con combustible y consta de cinco motores en los brazos y otro en la espalda. El traje puede elevarse a más de 3.000 metros y alcanza una velocidad de hasta los 50 km por hora.

How do you define a moment that could change the world? “It dawned on me in that moment that if we could do that (fly for six seconds) we could go for a lot longer and a lot further.” – Richard Browning. Explore the journey to #takeongravity via @Channel4 https://t.co/tCH0L590x1 pic.twitter.com/E47CktseZr

