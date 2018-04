Starbucks anunció que cerrará sus tiendas luego de incidente racista

La empresa de café americana ha anunciado este martes que cerrará sus 8.000 cafeterías en Estados Unidos durante algunas horas el 29 de mayo para impartir a sus casi 175.000 trabajadores un curso de educación racial, prevención de discriminación y sobre cómo combatir prácticas racistas.

On 5/29, we’ll close US company-owned stores to conduct racial-bias training to address implicit bias & prevent discrimination. We’re taking a hard look at who we are as a company. We’re ashamed & recognize that racial bias is a problem we must address. https://t.co/xIYc75BJPj

