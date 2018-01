Simone Biles denuncia que fue abusada sexualmente por el exmédico Larry Nassar

La gimnasta olímpica Simone Biles, denunció a través de un comunicado en su cuenta de Twitter que fue abusada sexualmente por el exmédico del equipo de Estados Unidos Larry Nassar, quien fue condenado a 60 años de prisión por cargos relacionados con pornografía infantil.

La joven de 20 años, admitió que dudó mucho en compartir su historia porque tenía miedo y se sentía culpable de lo sucedido.

“La mayoría de ustedes me conocen como una chica feliz, risueña y enérgica, pero últimamente me he sentido un poco rota y cuanto más trato de apagar la voz en mi cabeza, más fuerte grita. No tengo miedo de contar mi historia nunca más”, expresó Biles.

“Yo también soy una de las muchas sobrevivientes que fueron abusadas sexualmente por Larry Nassar”, reveló.

La deportista afirmó que el médico se aprovechó de su confianza para realizarle “un tratamiento especial”, con el que terminó abusando de ella.

“Es un comportamiento completamente inaceptable, asqueroso, y abusivo; especialmente cuando vino de alguien de quien me dijeron que confiara. No dejaré que un señor, y quienes le permitieron actuar, me robe mi amor y felicidad (por la gimnasia)”, indicó Simone en el comunicado.

Biles también aseguró que la afecta mucho presarse para competir en Tokio 2020 en la misma instalación en donde fue abusada.

En los últimos meses, Nassar ha sido acusado de abusar de más de 100 deportistas durante los tres años que estuvo trabajando en el equipo de gimnasia de la unión americana.

