Reportera denuncia que fue abusada por aficionados de un equipo de fútbol mexicano

Maria Fernanda Mora, reportera de Fox Sports México, estaba haciendo una transmisión en vivo por la victoria del Chivas en la final de la Concacaf cuando aficionados del equipo que salían detrás de ella la “manosearon varias veces”.

Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces.

Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro.

Varias! Gracias por tu opinió no pedida. https://t.co/VUOY9f5C4h

— Maria Fernanda Mora (@marifermora90) 26 de abril de 2018