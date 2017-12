Policía de Nueva York investiga una explosión en terminal de autobuses de Manhattan

La Policía de Nueva York, informó que están investigando una “explosión de origen desconocido” en Manhattan, la cual se registró este lunes en la estación de autobuses de la calle 42 con la Octava avenida.

Medios locales indicaron que hay varias personas heridas en el lugar de los hechos; sin embargo, las autoridades correspondientes no han confirmado el número de víctimas.

Los agentes de la Policía, capturaron al sospechoso del atentado, quien habría detonado un artefacto casero en un pasillo del terminal, por lo que tiene heridas leves.

Update regarding explosion at 42nd St and 8th Ave, in subway: One male suspect is in custody. No injuries other than suspect at this time. Avoid the area. Subways bypassing #PortAuthority and Times Square Stations. Info is preliminary. pic.twitter.com/bEAdjq8mYc

