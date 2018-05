Peppa Pig censurada en China por ser ‘subversiva’

Douyin, una plataforma de videos muy popular entre los millennials, impidió que sus usuarios compartieran lo que los medios estatales llamaron memes “subversivos” dentro de una subcultura “hostil” relacionados con Peppa Pig, la serie animada británica para niños de preescolar.

The hit animation show has proven to be popular with not only younger children in China but also adults, leading Peppa Pig to earn the nickname Shehuiren, which is a slang term for gangster, and for the show to start spawning video parodies. #PeppaPig #Douyin pic.twitter.com/IR47KHn7ep

— chinadotcom_en (@chinadotcom_en) 1 de mayo de 2018