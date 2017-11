Oposición venezolana no asistirá a los diálogos con el oficialismo hasta que designen mediadores internacionales

El diputado venezolano Luis Florido, quien es el negociador de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), aseguró que la oposición no asistirá a los diálogos con el oficialismo que iniciarían este miércoles, pues el Gobierno no ha cumplido con las condiciones para iniciar las conversaciones.

Vea también: Gobierno de Venezuela controlará el uso de Internet y redes sociales en el país

Según Florido, una de las exigencias de la oposición venezolana es que el Gobierno de Maduro, designara mediadores internacionales, los cuales no han sido nombrados.

“¿Qué es lo que hemos visto? Que no se ha invitado a los cancilleres hasta la fecha por tanto no se puede producir el proceso de negociación internacional hasta tanto no se invite evidentemente a los cancilleres”, expresó el diputado.

“Un proceso de negociación internacional requiere la presencia de los Estados que van a conformar este grupo, sin eso no será posible. Estamos buscando una fecha de agenda donde todos (los cancilleres) puedan concurrir de manera que el proceso inicie con buen pie y termine con buen pie”, agregó.

Florido indicó que cuando la mesa de negociación tenga presencia de los cancilleres “será un proceso corto, quizá de dos o tres días a lo sumo”. Sin embargo, no dio detalles de los temas que van a tratar.

Vea también: Maduro desea que Santos tenga una larga vida para que Venezuela sea su peor pesadilla