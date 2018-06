Nobel de literatura y líder de movimiento animalista anuncian su apoyo a Gustavo Petro por su candidatura a la presidencia de Colombia

Después de que el reconocido economista francés, Thomas Piketty, autor de uno de los best seller más reconocidos a nivel mundial ‘El capital en el siglo XXI’, anunciara que acompaña la candidatura a la Presidencia de Colombia de Gustavo Petro, el filósofo australiano Peter Singer y el premio nobel de Literatura sudafricano J.M Coetzee se unen a la lista de académicos que apoyan la campaña y las propuestas de la Colombia Humana.

El australiano Peter Singer es considerado uno de los pensadores vivos más importantes y el primer referente académico del movimiento animalista mundial.

El profesor de la Universidad de Princeton y de la Universidad de Melbourne dio a conocer en una carta su respaldo al candidato a la presidencia Gustavo Petro. El académico, considera que las propuestas del exalcalde de Bogotá son incluyentes con los animales: “Gustavo Petro es un político comprometido con el fomento del trato ético de los animales. Y sé que esto no se queda solo en palabras, pues ya como Alcalde de Bogotá contribuyó a detener formas de crueldad contra los animales, prácticas que han causado un gran sufrimiento. Ahora tiene un programa para Colombia en el que los animales se consideran seres sintientes que merecen un trato digno. En sus leyes fundamentales, toda la Unión Europea reconoce hoy a los animales como seres sintientes. La ley colombiana también lo hace, pero todavía permite formas de entretenimiento en las que se usa a los animales y se les causa un enorme sufrimiento. Por eso, yo apoyo la candidatura de Petro, pues su idea de la igualdad incluye no solo a todos los ciudadanos de Colombia, sino también a los animales”, concluye la carta.

Tambien, J.M. Coetzee, el premio nobel de Literatura sudafricano, se pronunció al respecto envíandole las siguientes palabras al escritor colombianos Giuseppe Caputo, director cultural de la Cámara Colombiana del Libro:

“Estoy al tanto —como la mayor parte del mundo— de las elecciones cruciales que pronto tendrán lugar en Colombia. Por lo general no comento públicamente la política nacional de otros países. Sin embargo, hay un argumento poderoso que me lleva a hacerlo: los animales no pertenecen a ningún país en particular, ya que no tienen derechos como personas en ninguno. No hay tal cosa como un toro colombiano, sino solo un toro que es considerado propiedad de un colombiano. Felicito a Gustavo Petro por la postura que ha adoptado frente al trato justo y razonable de los animales, y espero que pronto esté en la posición desde donde pueda poner en práctica los principios que ha defendido”.