Niños migrantes estarían siendo recluidos en tiendas de campaña en EE. UU.

El diario The New York Times informó que los menores de edad indocumentados, que fueron separados de sus padres y que no han podido ser reunidos con sus seres queridos, habrían sido reubicados en tiendas de campaña instaladas en un refugio de Texas.

Según el reporte periodístico, cerca de 1.600 menores estarían siendo trasladados vía terrestre desde otros centros de detención ubicados en Kansas y Nueva York hacia el refugio de Tornillo, una ciudad al oeste de Texas, ubicada a unos 56 kilómetros de El Paso, en la frontera con México.

El informe indica que los menores indocumentados estarían siendo acomodados en tiendas de campañas divididos en grupos de 20 niños por carpas.

El diario señala que, aunque las tiendas de campaña cuentan con aire acondicionado, baños portátiles y servicio médico, los niños no cuentan con la educación adecuada ni asesoría legal permanente.

La solicitud de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes es que estos jóvenes y sus padres deben ser liberados y así respetar su condición de refugiados.

