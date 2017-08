Muere doble de riesgo en rodaje de ‘Deadpool 2’

Una mujer que grababa una escena como doble de riesgo en el rodaje de la película ‘Deadpool 2’, murió en un accidente tras perder el control de la motocicleta que manejaba en la ciudad de Vancouver,Canadá.

“Un piloto de riesgo ha muerto en el set de Deadpool durante una acrobacia en una motocicleta. investigadores están en la escena”, informó la policía de Vancouver a través de su cuenta de Twitter.

A stunt driver has died on the set of Deadpool during a stunt on a motorcycle. VPD & @WorkSafeBC investigators are at the scene.

