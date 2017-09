Muere a los 91 años Hugh Hefner, el fundador de la revista Playboy

El fundador de la revista Playboy Hugh Hefner, murió este miércoles “rodeado de sus seres más queridos” en su famosa mansión en Beverly Hills.

Hefner tenía 91 años y según la compañía Playboy Enterprises, su muerte fue por causas naturales.

Hugh se catalogó como uno de los empresarios más exitosos de Estados Unidos, pues en 1953, decidió fundar la famosa revista, luego de que sus antiguos jefes le negaran un aumento. Esto lo llevó a ser reconocido a nivel mundial.

“La vida es demasiado corta para pasársela viviendo el sueño de otro”, expresó Hefner en diversas ocasiones, así que en la página oficial de Playboy le rinden homenaje con esta frase.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4

— Playboy (@Playboy) 28 de septiembre de 2017