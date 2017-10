Maduro amenaza a los representantes de Facebook e Instagram en Venezuela por “vetar” al oficialismo

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro, aseguró que citará a los representantes de Facebook e Instagram en el país bolivariano, pues los acusa de “vetar” su publicidad durante la campaña electoral del domingo y amenazó con darles “una sorpresita” en los próximos días.

“Yo no sé quién es el jefe por Venezuela de Facebook e Instagram (…) Yo quiero citarles. Citar a los responsables de Instagram y todo. Me meten retardadores para que no llegue mi verdad, me vetan”, expresó Maduro.

El mandatario venezolano, afirmó que defenderá “la soberanía” de su país de la “tiranía de los dueños de las redes sociales en el mundo”. Además, dijo que tomará medidas respecto al tema porque tiene “el deber de defender al pueblo”.

“Les tenemos una sorpresita para las próximas semanas (…) y después no se quejen”, agregó el presidente.

Anteriormente, Maduro hizo referencia a la “ley contra delitos de odio”, la cual será aprobada en los próximos días por la Asamblea Nacional Constituyente y tratará sobre los contenidos que se difunden en las redes sociales.

