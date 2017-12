Luisa Ortega asegura que Gobierno de Maduro le ofreció 50 millones de dólares para que renunciara a su cargo

La exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro le ofreció 50 millones de dólares para que renunciará a su cargo y se fuera del país. Además, le propusieron hacer el pago a través de un testaferro.

Ortega denunció que el Ministro de Comunicaciones y expresidente de la República Jorge Rodríguez, fue quien le hizo la oferta.

“No me voy a quedar callada y voy a seguir denunciando las amenazas de las que fui víctima y cómo me ofrecieron dinero. Jorge Rodríguez, concretamente, me ofreció dinero para que renunciara y me fuera del país. Me ofreció 50 millones de dólares, con testaferro y todo”, expresó la exfiscal.

Además, Luisa Ortega expresó que hacía esta denuncia pública porque no va a permitir que el oficialismo continúe realizando esos “atropellos” con muchos venezolanos.

“Me pareció una falta de respeto, una insolencia (…) los amenazan o les ofrecen dinero, eso ha obligado a mucha gente a irse del país”, afirmó Ortega.

