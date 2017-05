Lilian Tintori dice que video de Leopoldo López divulgado por chavismo “es falso”

“La única fe de vida que reconocemos es ver a Leopoldo”, mencionó la esposa del líder opositor.

La esposa del opositor venezolano Leopodo López, Lilian Tintori, cuestionó la veracidad del video que daría fe de vida de su esposo, divulgado por Diosdado Cabello en las últimas horas.

A pesar de toda esta información divulgada, hay muchos rumores sobre la situación que podría estar viviendo López, pues según su esposa, les dijeron que Leopoldo “sí había entrado ahí (Hospital Militar), grave. Que había entrado por la puerta de atrás, pero no puedo verificar si es verdad o si es mentira, porque hasta que no lo vea, no sé dónde está ni cómo está”.

Tintori, durante la entrevista exclusiva con Noticias RCN, responsabilizó al presidente Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a una cadena de mando militar, como al director del hospital y a las directivas de la cárcel de Ramo Verde por la suerte de su esposo.

En contexto

Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor de Leopoldo López, también indicó que una autoridad del Hospital Militar les informó que el político “no ha ingresado a ese centro de salud”.

Luego de que no se supiera del paradero del líder opositor, su esposa, Lilian Tintori mencionó en Twitter que el Capitan Rodriguez, le había informado que López, en ningún momento había ingresado a ese establecimiento de salud.

El Capitan Rodriguez informa que Leopoldo no está aqui. Queremos saber la verdad ¡Basta de tanto dolor! ¡Queremos ver a Leopoldo! — Lilian Tintori (@liliantintori) 4 de mayo de 2017

Tras el supuesto traslado de Leopoldo López al Hospital Militar, las reacciones del chavismo no se hicieron esperar, pues Diosdado Cabello, presentó un video como “fe de vida”, del líder opositor.

“No entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida”, mencionó López en el corto.

Con este vídeo el gobierno chavista desmiente el rumor sobre un posible traslado de Leopoldo López al Hospital Militar: pic.twitter.com/G93VSvU3Z1 — Nuevo Periodismo (@IntermedioCo) 4 de mayo de 2017

López cumple una condena de 13 años y 9 meses en la cárcel de Ramo Verde tras ser declarado culpable de los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio por pronunciar discursos que promovieron la violencia durante una marcha antigubernamental el 12 de febrero de 2014.

*Foto EFE