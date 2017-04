‘Ley Chapo’: nueva propuesta para realizar el muro fronterizo entre México y EE.UU.

Una de las propuestas por las que Trump llegó a la presidencia, es la de hacer un muro que dividiría a México de EE.UU., pero hacer realidad esa iniciativa del magnate, ha sido más difícil de lo que se esperaba.

En vista de que el mandatario no ha logrado obtener el dinero que esta tarea requiere; se han planteado diferentes propuestas: la más reciente es la del senador republicano Ted Cruz, conocida como ‘Ley Chapo’, la cual pretende que el dinero incautado al narcotraficante sea parte de la inversión para el muro.

Today I introduced the EL CHAPO Act, which reserves billions in forfeited assets to pay for border security https://t.co/Z89EJF2Vg9

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) 25 de abril de 2017