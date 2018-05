Lava llega al océano pacífico y crea nube tóxica sobre Hawai

Luego de la erupción del volcán Kilauea de Hawái el pasado 3 de mayo, la lava y las cenizas emitidas por el volcán han obligado a evacuar a más de 1.700 personas y han destruido 40 estructuras y decenas de viviendas.

El gobierno local informó que dos flujos de lava llegaron al mayor océano de la Tierra, el océano pacífico, el contacto entre el magma del volcán y el agua del mar ha provocado una nube tóxica que puede provocar irritación en los pulmones y la piel.

