¡Las mejores fotos de perros de este año!

Cada año el Kennel Club de Reino Unido hace un concurso que recopila las mejores fotos de los mejores amigos del hombre.

Esta semana se anunció a los ganadores del concurso del ‘Dog Photographer Of The Year’. A continuación, los mejores retratos de adorables cachorros, de viejos amigos, de perros muy trabajadores y pandillas de peludos:

Primer puesto, Cachorros. Klaus Dyba de Alemania tomó esta fotografía de Ceylin, un galgo italiano de tres meses. (Foto por Klaus Dyba / UK Dog Photographer Of The Year 2018)

Primer puesto, Perros trabajando. Una foto de grupo de spaniels y retrievers después de un duro día de trabajo, por Tracy Kidd, del Reino Unido. (Foto por Tracy Kidd / UK Dog Photographer Of The Year 2018)

Segundo puesto, Perros trabajando. Tarly, un springer spaniel inglés, en Ashdown Forest en el Reino Unido. (Foto de Richard Lane / UK Dog Photographer Of The Year 2018)

Tercer puesto, Perros jugando. Sarah Beeston tomó esta foto de los perros perdigueros de patos de Nueva Escocia Daffy, Taz y Wile E jugando con un frisbee en Indiana, EE. UU. (Foto por Sarah Beeson / UK Dog Photographer Of The Year 2018)

Mención del jurado, Perros trabajando. Thoven el golden retriever, por Leslie Plesser en los Estados Unidos. (Foto por Leslie Plesser / UK Dog Photographer Of The Year 2018 / Shuttersmack LLC)

Mención del jurado, Retrato. Jonathan Yearsley tomó esta imagen de Tatti, un cocker spaniel inglés. (Foto por Jonathan Yearsley / UK Dog Photographer Of The Year 2018)

Segundo puesto, Oldies. Perro de rescate Nilo, por Rachele Z. Cecchini de Austria. (Foto de Rachele Z. Cecchini / UK Dog Photographer Of The Year 2018)

Mención del jurado, Perros jugando. Ted, un caniche miniatura, quemando frenos en la playa en Whitley Bay, Reino Unido. (Foto de Darren William Hall / UK Dog Photographer Of The Year 2018)

Primer puesto, retrato. Tres perros perdigueros de pelo corto – Crew, Darcie and Pagan – por Carol Durrant, del Reino Unido. (Foto por Carol Durrant / UK Dog Photographer Of The Year 2018)

Primer puesto, Rescate. Sonya Kolb, de Nueva Jersey, en los Estados Unidos, tomó este retrato de Cooper, una mezcla de Labrador retriever, con sus nuevos dueños. (Foto de Sonya Kolb / UK Dog Photographer Of The Year 2018)

Segundo puesto, Cachorros. Cachorros de mezcla Beagle captados por Charlie Nunn en los Estados Unidos. (Foto de Charlie Nunn / UK Dog Photographer Of The Year 2018)

Primer puesto, Mejor amigo del hombre. Una imagen de Godji, tomada por Joana Matos de Portugal. (Foto por Joana Matos / UK Dog Photographer Of The Year 2018)

Mención del jurado, Retrato. Yorkshire terrier Amy por Viktoria Baranova de Estonia. (Foto por Viktoria Baranova / UK Dog Photographer Of The Year 2018)