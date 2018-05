Las impactantes imágenes de la erupción del volcán Kilauea en Hawaii

La semana pasada, el volcán Kilauea entró en erupción y provocó el desalojo de miles de personas en Big Island Leilani Estates. Esto causó que se declarara estado de emergencia en la zona. La lava que ha expulsado desde entonces ya ha destruido más de 25 viviendas en la isla.

Los expertos estiman que hay cerca de diez grietas en la isla, algunas de ellas en zona residencial, por las que manan gases tóxicos y roca fundida. El gobernador de Hawái, David Ige, decretó el estado de emergencia y ordenó la evacuación de más de 10.000 personas que viven en las inmediaciones del volcán.

Las imágenes que este suceso dejó a su paso son sencillamente impactantes:

Hawaii’s Kilauea Volcano has erupted. Molten lava bubbled up on paved streets and made its way near homes on the Big Island.

Nearly 1,500 residents were evacuated. No injuries have been reported. pic.twitter.com/rGRr5A7TJ3

— AJ+ (@ajplus) 4 de mayo de 2018