Las aventuras del mapache escalador de edificios

Este martes se empezaron a conocer imágenes que se hicieron virales en redes sociales donde se apreciaba un mapache que asustado, escalaba un edificio en St. Paul, Minnesota.

El animal fue localizado el martes, agotado y sin comida, cuando ya había llegado a las plantas altas del edificio.

This poor raccoon apparently got itself stranded on a ledge of the Town Square office building in downtown St. Paul, likely on an errant mission to raid pigeon nests on the skyway over 7th Street. It’s been there for two days now, without food or water. @mprnews pic.twitter.com/fVI5pmdCWq

— Tim Nelson (@timnelson_mpr) 12 de junio de 2018