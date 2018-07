La luna de sangre ya empezó a verse alrededor del mundo

Hoy 27 de julio se podrá disfrutar el eclipse lunar más largo del siglo, y este tiene varias particularidades, puesto que, la Luna, la Tierra y Marte estarán alineados, lo cual dejara un eclipse con una luna roja.

Distintas ciudades del mundo ya han podido observar este hermoso fenómeno natural. El eclipse más largo del mundo ha dejado espectaculares imágenes de una luna completamente roja:



En Pakistán

Spectacular blood moon in Pakistan … pic.twitter.com/19FjWB4EAr — Umar Saif (@umarsaif) 27 de julio de 2018



Turkia:

The blood moon seen over Turkey pic.twitter.com/SKXp0ToYbE — Daily Star (@Daily_Star) 27 de julio de 2018

A “blood moon” is rising across Asia, Europe and the Middle East because of the lunar eclipse. It’s the longest lunar eclipse we’ll see until 2123. pic.twitter.com/hng31yVocO — AJ+ (@ajplus) 27 de julio de 2018

The longest total lunar eclipse of the century will transform the moon into a reddish orange color for more than 100 minutes tonight https://t.co/u3pjEDRilm pic.twitter.com/c1xoLdzY9T — Yahoo News (@YahooNews) 27 de julio de 2018

Look up to the sky tonight at 11:30 for the once-in-a-lifetime opportunity to spot the Blood Red Moon! 🔴 Don’t miss the largest #LunarEclipse of the century! https://t.co/bMpf7heRj2 pic.twitter.com/mA2PnVehSb — du (@dutweets) 27 de julio de 2018

Aquí podrás ver este espectacular fenómeno natural en vivo desde Sudáfrica: