La creativa portada de National Geographic contra los plásticos

La revista National Geographic lanzó esta semana una campaña informativa y sorprendentemente reveladora llamada ‘Planet or Plastic?’, que nos invita a reflexionar sobre los residuos de plástico.

The world generates 10 times more waste than it did a century ago, but here’s how the zero-waste community is cutting down on that #PlanetOrPlastic https://t.co/RaN94CdVK2

— National Geographic (@NatGeo) 18 de mayo de 2018