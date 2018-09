Joven emprendedor inicia proyecto que pretende limpiar el 90% de los océanos

El holandés Boyan Slat, de 24 años, consiguió el financiamiento necesario para iniciar un ambicioso proyecto que promete acabar con los residuos plásticos en los océanos.

El sistema que se asemeja a una serpiente gigante, va en dirección a la “isla de basura”, en el Pacífico, entre California y Hawái. Se espera que el sistema recolecte hasta 50 toneladas de plástico en su primer año.

La organización asegura que el plástico recogido se llevará a tierra y será procesado y reciclado, además el diseño del sistema permitiría la conservación de la fauna y flora del océano.

Este sábado la organización ha comenzado el traslado de toda la estructura hasta la Bahía de San Francisco, desde dónde se llevará por mar hasta la zona de prueba para empezar la tarea que durante los próximos seis meses llevará a cabo y será clave para comprobar si tiene éxito o fracasa en la limpieza de los mares.

System 001 has been launched into the Pacific. The world’s first ocean cleanup system will head to its testing site, before continuing its journey to the Great Pacific Garbage Patch. For a recap of the launch visit: https://t.co/1T6XLfeMwy

— The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) 9 de septiembre de 2018