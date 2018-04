Jirafa bebé escapa de Zoológico en Indiana

La pequeña jirafa a la que los cuidadores llamaron Thabisa, de apenas siete meses, escapó el lunes de su recinto en la exhibición ‘African Journey’ del zoológico de Fort Wayne en Indiana, Estados Unidos. Sus cuidadores tardaron dos horas para tranquilizarla y regresarla a su lugar.

A seven-year-old giraffe was chased around for two hours after escaping Fort Wayne Zoo in Indiana pic.twitter.com/VZ34eEXFRh

El personal del zoológico pudo atrapar a la jirafa en un estacionamiento en una zona donde no hay acceso del público en general. Los guardas del zoológico la calmaron antes de devolverla a su espacio en el zoológico.

A giraffe got out of its barn enclosure Monday at the Fort Wayne Children’s Zoo. Zoo staff were eventually able to calm it down and recapture it. https://t.co/PqQVPiRmAA pic.twitter.com/SqyZ22kas2

— ABC21 WPTA News (@ABC21WPTA) 23 de abril de 2018