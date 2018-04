Exnegociador de paz de la Farc dice que no ocupará su curul en el Senado de Colombia

Luciano Marín, conocido con el alias de Iván Márquez, anunció este martes en una entrevista con CM& que no asumirá la curul asignada a su partido en el Senado de la República tras el Acuerdo de Paz.

“¿Cómo hago yo para ir el 20 de julio a ejercer como senador, como una derivación del Acuerdo de Paz de La Habana, que eso no es un regalo tampoco, para que me digan que soy un narcotraficante? Yo no estoy para esas cosas. Necesitamos respeto. Prefiero dejar esa joda allá”, dijo el exnegociador de las FARC en una entrevista con el noticiero CM&.

Para muchos sectores el proceso de paz se encuentra en crisis luego de las acusaciones por narcotráfico por parte de la DEA al también exnegociador de la guerrilla, alias Jesús Santrich. ‘Iván Márquez’, quien ha sido el principal negociador y ahora asesor político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, manifestó que viajó de Bogotá a la zona de reincorporación de Miravalle, en San Vicente del Caguán, esperando que el Gobierno cumpla con lo pactado en los Acuerdos de Paz.

‘Márquez’ enfatizó en el propósito de la negociación y dejación de armas por parte del grupo subversivo e hizo un llamado al Gobierno para salir de la delicada situación por la que atraviesa el Acuerdo.