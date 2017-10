Isis utiliza una imagen de Lionel Messi para amenazar al Mundial de Rusia 2018

El grupo yihadista Isis amenazó de nuevo con atacar el Mundial de Rusia 2018, pues utilizó la imagen del futbolista argentino Lionel Messi para enviar una advertencia al mundo sobre sus futuros atentados terroristas.

En el montaje difundido por Wafa Media Foundation y por el portal SITE Intel Group, se puede observar que Messi está tras las rejas, con un uniforme de preso y tiene una herida en su ojo izquierdo.

“Estás luchando contra un Estado que no tiene fallas en su diccionario”, se lee en el afiche.

Pro-#ISIS media unit Wafa’ Foundation continues to threaten 2018 FIFA #WorldCup, this time using an image of #LionelMessi in a prison outfit pic.twitter.com/isB8RDKYAK

— SITE Intel Group (@siteintelgroup) 24 de octubre de 2017