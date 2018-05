Indignación genera tala de arboles en el parque El Virrey en Bogotá

Este martes se volvió viral en redes sociales un video donde se podía apreciar a funcionarios del Jardin Botánico de Bogotá talando árboles en el parque El Virrey.

El ‘arboricidio’ desató una ola de indignación y protestas por parte de vecinos de el exclusivo sector del norte de Bogotá.

El operativo, según los vecinos, estaba programado para este martes 8 de mayo pero se habría tomado la decisión de adelantarlo de manera inconsulta.

Este es uno de los árboles criminales que según @EnriquePenalosa no deja jugar fútbol a los obreros ni los deja tomar el sol en el parque El Virrey. También estaba viejo y enfermo, representandopeligro para la ciudadanía, según justifica el @JBotanicoBogota Video de @janethcon pic.twitter.com/y1K2vlfRSC

No solo destruye los árboles de El Virrey, destruye también la confianza de la gente. ¡ASÍ NO ES SEÑOR PEÑALOSA!

Un RT para que el alcalde sepa que los árboles no están solos. pic.twitter.com/yo3qCS9EPt

— Miguel Angel Julio (@mmiguelangelj) 7 de mayo de 2018