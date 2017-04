 Incertidumbre: Trump no ha planteado una fecha para reunirse con el papa Francisco

La visita del presidente Trump a la cumbre G7, que se realiza en Italia, ha dado mucho de qué hablar.

Los mandatarios de diferentes países agendan una visita con el Papa, para hablar sobre diferentes temas.

El mandatario hasta ahora no ha mostrado interés de reunirse con el papa Francisco, y desde el vaticano se ha informado que si Trump no hace la solicitud, ellos no se encargaran de hacerla.