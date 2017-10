Incendio en una fábrica de Indonesia deja al menos 47 personas muertas

Las autoridades de la ciudad de Tangerang, Indonesia, informaron que al menos 47 personas murieron a causa de un incendio que se registró en una fábrica de fuegos artificiales.

El incendio se presentó a las 9:00 am hora local en un complejo industrial, en donde estaban trabajando 103 personas. Los bomberos de la ciudad duraron varias horas trabajando para combatir las llamas, pues según testigos la explosión provocó “fuego descontrolado”.

La Agencia Nacional Indonesia de Gestión de Desastres y la Brigada de Bomberos, indicó que los heridos fueron trasladados a varios centros médicos de la zona y los cuerpos de las personas que murieron están el hospital de la Policía de Kramat Jati, en Yakarta. Además, advirtieron que “los fallecidos están completamente quemados y son irreconocibles”.

La Policía informó que están realizando las investigaciones pertinentes, para esclarecer las causas del incendio.

BREAKING: Here’s a look at that deadly firework factory fire in Indonesia. Local officials reporting 47 dead, 45 hospitalized. #KSLAM pic.twitter.com/jo9JxhzYOp

— Shara Park (@KSLSharaPark) 26 de octubre de 2017