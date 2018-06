Hombre murió al intentar tomarse una foto cerca a cataratas

Un lamentable hecho ocurrió en las cataratas de Gokak-Karnataka (India), cuando un hombre cayó al vacío después de resbalarse de la roca donde intentaba ubicarse para que un amigo le sacara una foto.

La víctima se encontraba junto a varios amigos descansando en el sitio turístico y en un momento tomó la decisión de encontrar un mejor ángulo para tomarse una foto.

Sin embargo, el hombre se resbaló y cayó más de 50 metros hasta que se golpeó contra el suelo, perdiendo la vida al instante.

Después de la tragedia, las autoridades se comprometieron a reforzar la seguridad del lugar para evitar que otros hechos como estos vuelvan a suceder y disminuyan los casos de suicidio que se han presentado.

#Youth #slips into #Gokak #Falls. Search on for the #body: One of the two brothers, while doing daring stunts at the edge of a cliff atop Gokak Waterfall in #Belagavi district of North Karnataka in a drunken state, slipped and met a #watergrave on #Saturday evening. pic.twitter.com/wQM4pb6kfC

— Rohith BR (@rohithbrTOI) 17 de junio de 2018