Gobierno colombiano y ELN inician nuevo ciclo de negociaciones

Este martes inicia el quinto ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el grupo guerrillero del ELN, en donde inicialmente se tratará de llegar a un acuerdo sobre el cese al fuego bilateral que venció este nueve de enero.

“Estamos más que dispuestos a prorrogar el cese al fuego con el ELN y a renegociar las condiciones de un nuevo cese”, expresó el presidente Juan Manuel Santos.

Para esta nueva etapa de conversaciones, el mandatario colombiano hizo algunos cambios en la delegación del equipo negociador del Gobierno, así que ha aumentado la expectativa de los colombianos frente al impacto que tendrá este gabinete, teniendo en cuenta que el periodo presidencial de Santos culminará en los próximos meses.

En diversas ocasiones el ELN ha manifestado su interés por continuar en la mesa de negociaciones; sin embargo, criticó la “falta de garantías” respecto al acuerdo entre las Farc y el Gobierno.

“La salida política al conflicto no puede cerrarse ante las dificultades, el ELN no renuncia a la paz y, por lo tanto, no se levanta de la mesa”, indicó el grupo armado el pasado 29 de diciembre mediante un comunicado.

Por su parte, La Conferencia Episcopal y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, expresaron que ambas partes deben llegar a un acuerdo con el que se garantice un cese de hostilidades que vele por la seguridad de los colombianos.

“La Iglesia y la ONU comparten la necesidad de un acuerdo de cese al fuego más robusto, que genere mayor confianza entre las partes y en la sociedad colombiana”, afirmaron en un comunicado.

