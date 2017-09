Gobierno de Trump restringe la entrada de funcionarios venezolanos a EE.UU.

El Gobierno de Donald Trump, anunció que restringirá la entrada de funcionarios públicos de Venezuela al país norteamericano, debido a su falta de cooperación con las autoridades estadounidenses.

Washington aseguró que los ciudadanos de Corea del Norte y Chad, también tienen prohibida la entrada al país.

“El objetivo no es impedir definitivamente que viajeros de ciertos países vengan a Estados Unidos. El objetivo es proteger a los estadounidenses hasta que los gobiernos extranjeros se plieguen a nuestras demandas y no planteen más riesgos para la seguridad de Estados Unidos”, afirmó el asesor del Departamento de Seguridad Interior Miles Taylor.

La orden será aplicada desde el próximo 18 de octubre, y las personas que tengan visa serán sometidas a controles adicionales, en los cuales se les pedirá el acceso a sus teléfonos y redes sociales.

“Hacer que Estados Unidos sea seguro es mi prioridad número uno. No vamos a admitir en nuestro país a personas que no podemos investigar de manera segura”, aseguró el presidente Donald Trump.

Making America Safe is my number one priority. We will not admit those into our country we cannot safely vet.https://t.co/KJ886okyfC

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de septiembre de 2017