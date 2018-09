Fans con banderas LGBTI son expulsados del concierto de Dua Lipa

La gente que asistió a la segunda presentación de Dua Lipa en su gira por China reportó que los guardias de seguridad del evento sacaron violentamente a miembros de la audiencia por ponerse de pie o portar símbolos del orgullo LGBT.

En varios videos compartidos a través de las redes sociales se puede apreciar como miembros de seguridad retiran a varias personas del recital por lo que parece ser su apoyo a la comunidad LGBTI.

I just CANT believe it. This is the show of Dua Lipa in Shanghai. All the fans are forbidden to stand out and could only sit on to see the show?!? If you don’t, the guard would use violence to kick u out. It’s unbelievable… #dualipa pic.twitter.com/quITZNLVxU

— Neo (@imneo_) 12 de septiembre de 2018