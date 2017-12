Exguerrillera de las Farc denuncia que fue violada por alias ‘El paisa’ desde los once años

Vanessa García, una exguerrilera de las Farc, decidió hacer pública la historia que vivió durante su estadía en las filas de las Farc, y denunció que fue abusada sexualmente por alias ‘El Paisa’ desde que cumplió once años.

Además, García indicó que la mayoría de las niñas que ingresaron a las Farc fueron violadas por dicho comandante.

Vanessa afirma que fue víctima de tres abortos forzados, pues a los 13 años quedó embarazada debido a las violaciones a las que era sometida por alias ‘El Paisa’, quien según la mujer, la obligó a realizarse ese procedimiento para cumplir con las normas del grupo al margen de la ley.

García, confesó que la tercera vez que quedó en estado de embarazo fue de su novio, por lo tanto, quería tener al bebé, pero no se lo permitieron.

“Yo no quería abortar más, pero (el comandante) me dijo: usted sabe que no vino a parir hijos acá a las Farc”, expresó Vanessa, quien actualmente tiene 23 años.

La joven espera que al contar su caso se haga justicia, pues no está de acuerdo con que su victimario esté libre.

