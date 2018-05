Estudiantes afroamericanos fueros retirados de su ceremonia de graduación

Durante una de las ceremonias de graduación de la Universidad de Florida, varios estudiantes afroamericanos fueron retirados del escenario por miembros del cuerpo docente.

University of Florida apologizes after graduates aggressively dragged off stage while receiving diplomas. @VictorOquendo has the latest: https://t.co/gabCMLBnWn pic.twitter.com/TGHOMlwNM6

— Good Morning America (@GMA) 7 de mayo de 2018