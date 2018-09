En India se construye la estatua más grande del mundo

Como tributo para Sardar Vallabhbhai Patel, un héroe en la lucha de independencia de la India, están edificando la ‘Estatua de la Unidad’, que medirá 182 metros de alto, en el estado de Gujarat.

Al mismo tiempo, en Mumbai, están creando un monumento en honor a Chhatrapati Shivaji Maharaj, un rey guerrero del Siglo XVII. Esta segunda medirá 210 metros cuando se finalice su construcción.

The statue in #India that will become the tallest in the world, is nearing completion.600-foot tall statue will celebrate the life of Sardar Vallabhbhai Patel, a national hero revered for his role in the country’s long struggle for independence from the British Empire.

