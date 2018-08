El panda pintor que ha enamorado al Zoológico de Viena

Yang Yang es una de varios ejemplares de oso panda que habitan el zoológico de la capital austriaca. Sin embargo, este animal se destaca entre las demás por crear varias obras de arte.

¡No es broma! Las pinturas abstractas de Yang Yang recuerdan a los primeros intentos de un niño pequeño: manchas negras sobre lienzo blanco. Ella usa bambú para dar vida a pinturas y se ha convertido en el primer panda en el mundo en pintar usando un pincel de bambú.

The Vienna Zoo is selling paintings made by 18-year-old panda for $560 each, raising funds to produce a picture book https://t.co/nOLA4cR0MQ via @ReutersTV pic.twitter.com/utev0v6iEi

— Reuters Top News (@Reuters) 27 de agosto de 2018