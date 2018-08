El nuevo perro robótico de Sony te dejará sin aliento

La marca nipona Sony anunció que su simpática mascota robótica, Aibo, con inteligencia artificial, estará disponible en Estados Unidos el próximo mes.

Aibo is the robot dog we’ve been waiting for, but it does have quite the price tag. https://t.co/rlKGBjIleS pic.twitter.com/hHmsgv8jQ7 — CNET (@CNET) 23 de agosto de 2018

El nuevo dispositivo podrá usar sofisticadas cámaras y sensores para mapear tu casa, por lo que podrá moverse fácilmente e ir por su cuenta a la estación de carga. Asimismo, reconocerá hasta 100 caras distintas y recordará interacciones pasadas con las personas.

With a price tag of $2,899, Aibo has some tricks up its sleeve https://t.co/oZaFcjJSi8 pic.twitter.com/uDAjeEpynb — CNET (@CNET) 24 de agosto de 2018

En su segundo modelo, el perrito robot de Sony es más juguetón, tiene un aspecto más adorable con sus facciones redondeadas y estas nuevas características, sin embargo, no serán baratas: un paquete del perro robot costará US$2,899.

That first litter edition will be $2,899 with a 3-year plan including AT&T connectivity and toys. Time to go hands-on and get our bark on with @Sony #Aibo! pic.twitter.com/J4oz02z11R — Jake Krol (@Jake31Krol) 23 de agosto de 2018

¿Adoptarías un perrito con estas características?